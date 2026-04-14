Lords LB Asset Management’i hallatav ettevõte alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist

Lords LB Asset Management’i hallatav investeerimisühing Atsinaujinančios energetikos investicijos (AEI) alustab 2 miljoni euro mahus võlakirjade pakkumist, mille fikseeritud aastaintress on 8,5%. 165 mln euro väärtuses varasid haldav äriühing suurendas aprillis oma töös olevate päikese- ja tuuleparkide mahtu 303 MW-ni ning viib järjekindlalt ellu strateegiat, mis näeb ette kõigi arendusjärgus ja toimivate projektide müüki 2027. aasta lõpuks.
“Taastuvenergia turg on piirkonnas erakordselt aktiivne, mis võimaldab meil oma plaane järjepidevalt ellu viia. Juba töös olevad päikese- ja tuuleenergiaprojektid Leedus ja Poolas genereerivad tulu ning arendusetapis olevate projektide müük on edukas,” märgib AEI haldur Mantas Auruškevičius.
Foto: Lords LB
Võlakirjaemissiooni korraldajaks on investeerimisühing Orion Securities. Investeeringuid alates 1039,68 eurost saavad 14.–21. aprillini märkimisperioodi raames teha nii era- kui ka institutsionaalsed investorid Balti riikides. Emissiooni kestus on 7,5 kuud (kuni 4. detsembrini 2026).
"Taastuvenergia turg on piirkonnas erakordselt aktiivne, mis võimaldab meil oma plaane järjepidevalt ellu viia. Juba töös olevad päikese- ja tuuleenergiaprojektid Leedus ja Poolas genereerivad tulu ning arendusetapis olevate projektide müük on edukas – see võimaldab meil süstemaatiliselt täita ühingu strateegilisi eesmärke,“ märgib AEI haldur Mantas Auruškevičius.
Poolas alustas aprilli alguses tööd 66,6 MW võimsusega AEI päikesepark: kaheksa projekti juba varustavad turgu elektriga. See on osa arendusjärgus olevast 114 MW võimsusega elektripargist. Juba töös olevad 303 MW koguvõimsusega pargid Leedus ja Poolas moodustavad 56% ettevõtte portfelli väärtusest (92 miljonit eurot), täiendavad 30% varade mahust moodustavad hetkel ehitusjärgus olevad projektid (49 miljonit eurot).
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Möödunud aasta lõpus sõlmis ettevõte kaks müügitehingut koguväärtuses 5,6 miljonit eurot: Leedus müüdi 45 MW võimsusega arendusjärgus tuulepark koos 9 MW salvestusseadmega ning Lätis 132 MW võimsusega arendusjärgus tuulepark. Investeeringute tootlus oli vastavalt 18% ja 15%. Kõik ühingu arendatavad projektid on praegu müügifaasis; samuti toimuvad läbirääkimised potentsiaalsete investoritega juba tegutsevate projektide müügi osas.
Üks AEI põhivaradest on 185,5 MW võimsusega tuulepark Leedus, milles ettevõte omab neljandikku aktsiatest. Pool kõnealuse pargi energiatoodangust on kaetud 10-aastase elektriostulepinguga, tagades tuluvoogude hea ennustatavuse.
AEI Poola portfell koosneb 182 MW võimsusega päikeseparkidest, millest 117 MW on praeguseks saavutanud tootmisfaasi. 85% portfelli projektidest on tagatud riiklikult toetatava fikseeritud tariifi skeemiga, mis tagab stabiilse rahavoo turuhindadest sõltumata.
"Sarnaste emissioonide analüüsimisel ei piirdu investorite huvi vaid portfelli mahu ja kasvupotentsiaaliga – kriitilise tähtsusega on rahavoogu tootva vara osakaal ning müügistrateegia täitmise edukus. AEI puhul moodustavad suurema osa portfellist juba töös olevad projektid ning sõlmitud müügitehingud peegeldavad nõudlust ettevõtte küpses arendusjärgus olevate projektide järele.
Poolas alustas aprilli alguses tööd 66,6 MW võimsusega AEI päikesepark: kaheksa projekti juba varustavad turgu elektriga.
Foto: Lords LB
Antud portfelli koostis võimaldab riski-tootluse suhte paremat analüüsi ja pakub täpsemat prognoosi rahavoogude allikate kohta. Ühingu suutlikkus ühitada opereeritavatest varadest saadav tulu arendusfaasis projektide müügiga kinnitab investoritele strateegiliste eesmärkide süstemaatilist täitmist ning tagab finantstulemuste parema ettenähtavuse,“ märgib Orion Securities’e investeerimispanganduse osakonna vanemprojektijuht Simonas Žirgulis.
Võlakirjaemissiooni käigus kaasatud investeeringuid kasutatakse lühiajaliste kohustuste refinantseerimiseks.
Kuidas investeerida?
Investeerimiskorralduse esitamiseks võtke ühendust oma väärtpaberikontot haldava finantsvahendusettevõtte või pangaga Eestis, Lätis või Leedus (või esitage see vastava panga iseteenindusplatvormi kaudu).
Kui teil ei ole finantsvahendajaga sõlmitud investeerimisteenuste lepingut, saatke meile e-kiri aadressile: [email protected]
Esitlus investoritele
Kutsume investoreid osalema võlakirjaemissiooni videoesitlusel inglise keeles: 16. aprill 2026, kell 11.00.Registreerimislink.