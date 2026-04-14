Tagasi ST Lords LB Asset Management’i hallatav ettevõte alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist Lords LB Asset Management’i hallatav investeerimisühing Atsinaujinančios energetikos investicijos (AEI) alustab 2 miljoni euro mahus võlakirjade pakkumist, mille fikseeritud aastaintress on 8,5%. 165 mln euro väärtuses varasid haldav äriühing suurendas aprillis oma töös olevate päikese- ja tuuleparkide mahtu 303 MW-ni ning viib järjekindlalt ellu strateegiat, mis näeb ette kõigi arendusjärgus ja toimivate projektide müüki 2027. aasta lõpuks.

Võlakirjaemissiooni korraldajaks on investeerimisühing Orion Securities. Investeeringuid alates 1039,68 eurost saavad 14.–21. aprillini märkimisperioodi raames teha nii era- kui ka institutsionaalsed investorid Balti riikides. Emissiooni kestus on 7,5 kuud (kuni 4. detsembrini 2026).

"Taastuvenergia turg on piirkonnas erakordselt aktiivne, mis võimaldab meil oma plaane järjepidevalt ellu viia. Juba töös olevad päikese- ja tuuleenergiaprojektid Leedus ja Poolas genereerivad tulu ning arendusetapis olevate projektide müük on edukas – see võimaldab meil süstemaatiliselt täita ühingu strateegilisi eesmärke,“ märgib AEI haldur Mantas Auruškevičius.

Poolas alustas aprilli alguses tööd 66,6 MW võimsusega AEI päikesepark: kaheksa projekti juba varustavad turgu elektriga. See on osa arendusjärgus olevast 114 MW võimsusega elektripargist. Juba töös olevad 303 MW koguvõimsusega pargid Leedus ja Poolas moodustavad 56% ettevõtte portfelli väärtusest (92 miljonit eurot), täiendavad 30% varade mahust moodustavad hetkel ehitusjärgus olevad projektid (49 miljonit eurot).