Tagasi Aasta eksportija LTH-Baas on tõusnud maailma suurimate laevaomanike usaldusväärseks partneriks Äripäeva TOP Gala 2026 aasta eksportija tiitli pälvis rahvusvaheline merendustööstuse ettevõte LTH-Baas, kelle klientide hulka kuuluvad maailma juhtivad kruiisilaevanduse ettevõtted Disney ja Royal Caribbean. Ettevõtte tegevjuhi Anton Maljugin nimetab edu aluseks pikaajalist kogemust, oskust viia ellu tehniliselt keerukaid projekte ja usaldust, mida aastakümneid ehitatud on. Loe AI kokkuvõtet LTH-Baas pälvis Äripäeva TOP Gala 2026 aasta eksportija tiitli, olles kasvanud maailma suurte laevaomanike, sh Disney ja Royal Caribbeani, usaldusväärseks partneriks. Anton Maljugini sõnul tugineb edu pikaajalisele kogemusele, tehniliselt keerukate projektide teostamise võimele ja usaldusele. Ettevõte tegutseb peamiselt Euroopas, laiendab tegevust USAs ning näeb kasvu laevade moderniseerimises, kaitsetööstuses ja meretuuleenergia projektides.

LTH-Baas on Eestis juhitav rahvusvaheline ettevõte, mille ajalugu ulatub juba 1934. aastasse. Aastakümnete jooksul on ettevõttest välja kasvanud merendustööstuse partner, kes suudab ühendada inseneritöö, projektijuhtimise, tootmise ja tehniliste süsteemide paigaldamise üheks tervikuks.

LTH-Baas osaleb nii uute kruiisi- ja mereväelaevade ehitamises kui ka olemasolevate laevade moderniseerimises ja ümberehitamises. Peamiseks tegevuspiirkonnaks on Euroopa, kuid projekte viiakse ellu ka mujal maailmas ning aktiivselt arendatakse tegevust Ameerika Ühendriikides.

LTH-Baasi tegevjuhi Anton Maljugini sõnul kujunes 2025. aasta ettevõtte jaoks erakordseks. Üheaegselt jõudsid olulisse teostusetappi mitmed suuremahulised uute laevade ehitusprojektid nii kruiisilaevanduses kui ka kaitsetööstuses. Samal ajal kasvas märkimisväärselt nõudlus aga laevade moderniseerimise ja ümberehitamise järele.

Üheks kasvu põhjuseks oli kruiisituru taastumine pärast koroonapandeemiat. “Turuolukord lõi võimaluse, kuid meie varasemad investeeringud organisatsiooni võimekusse võimaldasid selle ära kasutada,” selgitab Maljugin.

Ettevõtte suurim saavutus ei ole ettevõtte juhi sõnul üks edukas aasta või üksik õnnestunud projekt, vaid et Eestist juhitud ettevõttest on kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud partner, kellele usaldatakse järjest keerukamaid ja vastutusrikkamaid töid.

Lisaks koostööle maailma juhtivate kruiisilaevanduse ettevõtetega osaleb LTH-Baas mitme Euroopa riigi mereväe laevaehitusprogrammides.

Kõige keerulisemates projektides on konkurente vähem

Rahvusvahelises merendustööstuses tegutseb arvukalt ettevõtteid, kuid LTH-Baas ei püüa Maljugini sõnul konkureerida iga võimaliku tellimuse pärast. Selle asemel keskendutakse teadlikult projektidele, mille tehniline keerukus, suur maht või teostustingimused seavad töövõtjale erakordselt kõrged nõudmised.

“Sellistes turusegmentides on konkurents sageli üsna piiratud. Maailmas ei ole palju ettevõtteid, kes suudaksid võrreldava kvaliteedi, võimekuse ja vastutusega ellu viia suuremahulisi ning tehniliselt keerukaid laevaehitusprojekte,” selgitab ta ning nimeteab ettevõtte konkurentsieeliseks terviklikku lähenemist. “Me suudame võtta enda kanda kogu protsessi alates tehnilise lahenduse väljatöötamisest ning materjalide ja seadmete hankimisest kuni tootmise, paigalduse, süsteemide katsetamise ja üleandmiseni.”

Kliendi jaoks tähendab see väiksemat vajadust koordineerida eri töövõtjaid, paremat kontrolli tähtaegade ja kulude üle ning võimalust ennetada probleeme juba projekti kavandamise etapis.

Sama oluliseks peab Maljugin pikaajalisi kliendisuhteid, sest usaldus ei sünni üleöö, vaid kujuneb aastakümnete jooksul, kui ettevõte suudab projekt projekti järel oma lubadusi täita. “Jus pikaajaline koostöö ja korduvad tellimused maailma juhtivatelt laevaomanikelt ning laevatehastelt on meie jaoks parim kinnitus sellele, et oleme õigel teel,” ütleb ta.

Euroopa kõrval nähakse kasvuvõimalusi Ameerikas

LTH-Baasi peamine tegevuspiirkond on Euroopa, kus asuvad mitmed maailma olulisemad laevaehituskeskused. Ettevõte tegutseb seal, kus kliendid ehitavad, remondivad ja moderniseerivad oma laevu.

Samas ei piirdu tegevus üksnes Euroopa laevatehastega. Rahvusvahelisi moderniseerimis- ja ümberehitusprojekte tehakse erinevates maailma piirkondades, sealhulgas laevade tavapärase opereerimise ajal.

Euroopa kõrval pööratakse üha suuremat tähelepanu Ameerika Ühendriikidele, mille laevaehitusturul nähakse märkimisväärset pikaajalist kasvupotentsiaali.

Maljugin ütleb, et viimastel aastatel on muutunud ka klientide ootused. Üksikute tööde teostajate asemel otsitakse üha enam partnereid, kes suudaksid võtta vastutuse suurema tehnilise terviku eest. Kasvanud on nõudmised projektijuhtimisele, paindlikkusele, tähtaegadest kinnipidamisele ja tööde kvaliteedile.

Samas võib laevaehituses üksikute projektide maht olla sedavõrd suur, et tellimuste ja käibe kõikumine aastate lõikes on paratamatu. Seetõttu peab LTH-Baas oluliseks vähendada sõltuvust üksikutest projektidest, klientidest ja turgudest. Selleks laiendatakse tegevust nii geograafiliselt kui ka erinevate merendussektorite ja kliendigruppide lõikes. Mitmekesistamine aitab ettevõttel kasvada ning muudab selle tegevuse pikemas perspektiivis stabiilsemaks.

Rohepööre ja meretuulepargid loovad uusi võimalusi

Merendustööstuse tulevikku kujundavad üha enam karmistuvad keskkonnanõuded ja tehnoloogia areng. Laevad muutuvad tehniliselt keerukamaks, suureneb vajadus energiatõhusamate süsteemide järele ning olemasolevaid aluseid tuleb kohandada uutele nõuetele vastavaks. LTH-Baasi jaoks tähendab see suurenevat nõudlust nii uute tehniliste lahenduste kui ka laevade moderniseerimise järele.

Ühe olulise tulevikusuunana näeb ettevõte ka meretuuleenergiat. Uute meretuuleparkide rajamine nõuab keerukate avamererajatiste ja tehniliste platvormide ehitamist, mille ventilatsiooni-, torustiku- ja elektrisüsteemide loomisel saab rakendada laevaehituses omandatud kogemusi.

Samal ajal muudab tehnoloogia areng ettevõtte enda töökorraldust. Digitaalne projekteerimine, täpsem planeerimine ja suurem eeltöötlemise osakaal aitavad parandada tootlikkust, kvaliteeti ning projektide elluviimise tõhusust.

Ent olgu tehnoloogia nii hea kui tahes, on Maljugini sõnul edu eelduseks kvalifitseeritud inimesed. Rahvusvahelises laevaehituses on kogenud inseneride, projektijuhtide ja tehniliste spetsialistide järele suur nõudlus. LTH-Baas püüab töötajatele pakkuda võimalust osaleda rahvusvahelistes ja tehniliselt nõudlikes projektides, omandada uusi oskusi ning areneda koos ettevõttega. Selleks arendatakse pidevalt ka töökorraldust, juhtimiskvaliteeti ja töötajate arenguvõimalusi.

“Meie inimesed saavad osaleda tervikliku lahenduse väljatöötamises ja näha, kuidas see päriselt laeval tööle hakkab. Selline vastutus ja rahvusvaheline kogemus annavad võimaluse professionaalselt väga kiiresti areneda,” ütleb Maljugin.

Kuidas selgitati välja Eesti edukaim eksportija?

Äripäeva TOP Gala 2026 aasta eksportija tiitli võitja selgitati välja ettevõtete ekspordikäibe, selle kasvu ja töötajate arvu põhjal. Hindamisel lähtuti 2025. aasta majandustulemustest ning Äripäeva Ekspordi TOP 2026 metoodikast.

Edetabeli koostamisel võeti aluseks ettevõtete kolme viimase majandusaasta tulemused. Edetabelisse pääsemiseks pidi ettevõttel olema ekspordikäive kõigil kolmel aastal – 2023., 2024. ja 2025. aastal. Lisaks pidi ettevõte olema 2025. aastal kasumis ning andma tööd vähemalt 20 inimesele.

Edetabelisse kaasati ettevõtted, kelle majandustulemused olid andmete kogumise hetkeks Infopangas kättesaadavad.