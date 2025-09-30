Tagasi 30.09.25, 17:37 Olde Hansa otsib müügijuhti Otsime oma meeskonda Baltikumi ja Skandinaavia müügijuhti, kes uue eksklusiivse toote müüki nendes piirkondades edendaks. 98% toote tarbijatest on sellele positiivset tagasisidet andnud, seega on tegu tootega, millel on tugev potentsiaal laiemaks eduks.

Meie ootused sinule:

• Oled äärmiselt hea suhtleja ning seda ka rahvusvahelisel tasemel

• Oskad mitmeid keeli

• Sul on väga hea organiseerimisoskus

• Oled müügile ja selle tulemustele orienteeritud

• Sul on varasem kogemus aktiivmüügis

• Omad varasemat kogemust müügitiimi juhtimises

• Kasuks tuleb kõrgharidus ärivaldkonnas

Omalt poolt pakume:

• Konkurentsivõimelist palka

• Tulemustasu

• Toetavat meeskonda

• Huvitavat ja mitmekesist tööd