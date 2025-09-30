Olde Hansa otsib müügijuhti

Otsime oma meeskonda Baltikumi ja Skandinaavia müügijuhti, kes uue eksklusiivse toote müüki nendes piirkondades edendaks. 98% toote tarbijatest on sellele positiivset tagasisidet andnud, seega on tegu tootega, millel on tugev potentsiaal laiemaks eduks.
Meie ootused sinule:
• Oled äärmiselt hea suhtleja ning seda ka rahvusvahelisel tasemel
• Oskad mitmeid keeli
• Sul on väga hea organiseerimisoskus
• Oled müügile ja selle tulemustele orienteeritud
• Sul on varasem kogemus aktiivmüügis
• Omad varasemat kogemust müügitiimi juhtimises
• Kasuks tuleb kõrgharidus ärivaldkonnas
Omalt poolt pakume:
• Konkurentsivõimelist palka
• Tulemustasu
• Toetavat meeskonda
• Huvitavat ja mitmekesist tööd
Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri [email protected]