EL kaitseb ettevõtteid USA Iraani sanktsioonide eest

Teheran ja kuus riiki (Venemaa, USA, Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa ja Saksamaa) leppisid 2015. aasta suvel kokku, et Iraan loobub oma tuumaprogrammi jätkamisest ning vastutasuks lõpetatakse majandussanktsioonid. Nüüd taganes USA president Donald Trump sellest otsusest, kuid ülejäänud riigid on teatanud, et kavatsevad lepet järgida.

USA on hoiatanud, et taas kehtestatavad sanktsioonid võivad tabada kõiki Euroopa ettevõtteid, mis Iraanis oma tegevust ei lõpeta. Näiteks Prantsuse naftakontsern Total teatas, et loobub sanktsioonide kartuses 5 miljardi dollari suurusest Iraani projektist.

Iraani leppest loobumine on viimasel kuul põhjustanud ka nafta hinna volatiilsust, sest USA on lubanud valvata, et teised riigid ei jätkaks Iraanilt nafta ostmist. See tähendaks naftapakkumise vähenemist maailmaturul.