Uute sõiduautode müügi kasv on taltunud

Jätkuval troonivad automarkidest edetabeli tipus Toyota ja Škoda, vastavalt 365 ja 333 müüdud sõiduautoga. Kolmandale kohale tõusis maikuus Kia, mida anti klientidele üle 222. Mudelitest oli populaarseim Škoda Octavia 121 müüdud autoga. Järgnesid Kia Sportage 86 ja Kia Cee'd 84 autoga.

AMTEL märkis, et tempokas tõus jätkus maikuus tarbesõiduktite turul ja neid müüdi kokku 658 ehk 23% rohkem kui möödunud aasta mais. Kokku on tänavu viie kuuga tarbijad ostnud 2922 tarbesõidukit, mis ületab mullu sama perioodi müügi 11,4%. Populaarsemate markide edetabeli tipus on Prantsuse autotootjate tarbesõidukid - esikoha vallutas Citroen 101 sõidukiga, järgnesid Renault ja Peugeot vastavalt 77 ja 75 müüdud tarbesõidukiga. Veokite segmendis olid teistest edukamad Scania 35 ja Volvo 25 müüdud veokiga.