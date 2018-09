Starmani müük tõmbas Eestile maailma tähelepanu

Äripäev 24. september 2018, 08:06

Just Starmani müügi ajal maad kuulamas käinud erakapitalifondid tõid Eesti ja Baltikumi ettevõtted maailma tehinguturul radarile, on veendunud advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner Sven Papp.

Seda, et investorite spekter on oluliselt laienenud, nentis ka Soraineni advokaadibüroo Eesti kontori juhtivpartner Toomas Prangli, kelle sõnul on Skandinaavia investoritel, kes siia tulla on tahtnud, omad ostud juba tehtud.

