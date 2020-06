Swedbanki peaökonomisti hinnangul võidi kriisi hindamisel üle reageerida

Kriisi tulekuga said paljud šoki ja seetõttu võidi kriisi hindamisel üle reageerida, leiab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul näitavad esimesed ilmingud, et kriisis reageeriti üle, kuid hõisata on veel vara. Foto: Raul Mee

Positiivsena tänases Eesti majanduses nimetab Mertsina sisemajanduse taastumist. „Kaardimaksete statistika järgi näeme, et oleme aprilli alguse väga tugevast langusest välja tulnud ning juuni alguseks on see statistika taastunud pea samale tasemele, nagu ta oli aasta tagasi,“ rääkis Mertsina Äripäeva raadio hommikuprogrammis.