Sutt Brüsselis: kliimapoliitika läheb praktilisemaks

“Mul on hea meel, et arutelud on muutunud praktiliseks ‒ eesmärkide seadmisel kaalutakse läbi nendeni jõudmise viisid, mõjud ja alternatiivid,” ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
Foto: Liis Treimann
Eile toimus Euroopa Liidu keskkonnanõukogu, kus riikide ministrid arutasid esimest korda ELi kliimamäärust, millega lepitakse kokku 2040. aasta heitme vähendamise vahe-eesmärk ja viisid, kuidas seda saavutada. Lõppeesmärk on kliimaneutraalsus 2050. aastaks.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.