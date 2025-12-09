Parima mahetootja tiitel rändas Äntu Mõisa

Äntu Mõisa omanik ja juht Lauri Bobrovski loodab uuel aastal hakata uut kanalat ehitama.
Foto: Marianne Loorents/Virumaa Teataja/Scanpix
Parima mahetootja tiitli võitnud munakana ja broilerikasvatusega tegeleva Äntu Mõisa juures tõi konkursi korraldaja Airi Vetemaa välja, et Lauri Bobrovski on mahetootjana valinud ühe keerukama tegevusvaldkonna – linnukasvatuse.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Leedu ühe suurima kinnisvaraarenduskontserni KAITA Group koosseisu kuuluv ettevõte KAITA Development käivitab kaheaastase võlakirjaemissiooni, arendades samal ajal elamukinnisvara projekte Vilniuse silmapaistvamates piirkondades. Investoritele pakutakse aastast tootlust 10,5%. Emissioon kestab 3.–19. detsembrini ja võlakirjad noteeritakse NASDAQi alternatiivsel First North turul.