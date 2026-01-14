Raadiohommikus: tehisintellekt sõjas, suurpangaks kasvamine ja Gröönimaa saatus

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tutvustab hommikuprogrammis panga plaane kasvada universaalpangaks.
Foto: Andras Kralla
Kella poole kaheksa paiku on stuudios TalTechi teadur ning ülikooli spin-off-ettevõtte C2GRID vedaja Vladimir Kuts. Räägime hetkel Tallinnas toimuvast konverentsist EstMilTech 2026, mille keskmes on tehisintellekti kasutamine sõjalises otsustamises. Samuti uurime, kuidas jõudis Taltechi teadurina töötav Vladimir kaitsevaldkonna iduettevõtluseni.
Pärast kella kaheksaseid uudiseid on külas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts, kes tutvustab panga plaane kasvada universaalpangaks.
Kell pool üheksa külastab stuudiot Peaasi.ee organisatsioonide partner Marja Leisk, kes tutvustab võimaluse, kuidas ettevõtted saavad oma töötajate vaimset heaolu mõõta ja parandada.
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Kell üheksa on stuudios Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. Lahkame Gröönimaa saatust puudutavat ajaloolist tippkohtumist, kus osalevad USA asepresident J.D. Vance ja välisminister Marco Rubio ning Taani ja Gröönimaa välisministrid Lars Løkke Rasmussen ja Vivian Motzfeldt.
Hommikut veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Polina Volkova.
Päev jätkub nelja saatega:
11.00 – 12.00 “Poliitikute töölaud”.
Saate teemadeks on ühistranspordi korraldus, regionaalpoliitika ning ka suhted valitsuses ja parlamendis.
Regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Terrase käest uurime Eesti ühistranspordi tuleviku kohta olukorras, kus valitsus ei näi sellel teemal ühisel nõul olevat. Riigikogu liikmelt Luisa Rõivaselt palume aga hinnangut riigikogu tööle ning suhetele nii koalitsiooni sees kui parlamendis üldiselt. Saadet juhib Lauri Leet.
12.00 – 13.00 “Kestlikul kursil”.
Külas on rohetehnoloogia liidu juht Kädi Ristkok, kellega vaatame põgusalt tagasi 2025. aasta keskkonnaotsustele ja arutame, mida oodata alanud aastast. Keskendume Eesti, Euroopa Liidu ja USA kliimapoliitikale. Ristkokil on jagada ka optimistlikke ootusi.
Aasta esimese Äripäeva raadio autosaate teemaks on Porsche 911, mida peetakse läbi aegade parimaks sportautoks. Saates arutletaksegi, miks. Saatejuht Karl-Eduard Salumäe vestluskaaslaseks on vabakutseline autoajakirjanik ja 911 omanik Tõnu Korrol.
15.00 – 16.00 “Teabevara tund”.
Saates räägime Eesti maksufestivalist, mis algas eelmisel ja jätkub uuel aastal. Kas kedagi õieti aitas maksuküüru kaotamine? Kui lähedal on piir, kus maksude edasine tõstmine tõukaks kuristikku?
Stuudios on KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask ning maksuspetsialist Einar Rosin.
Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Maria Made Laas.
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