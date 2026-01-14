Raadiohommikus: tehisintellekt sõjas, suurpangaks kasvamine ja Gröönimaa saatus

Kell üheksa on stuudios Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. Lahkame Gröönimaa saatust puudutavat ajaloolist tippkohtumist, kus osalevad USA asepresident J.D. Vance ja välisminister Marco Rubio ning Taani ja Gröönimaa välisministrid Lars Løkke Rasmussen ja Vivian Motzfeldt.

Hommikut veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Polina Volkova.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00 – 12.00 “Poliitikute töölaud”.

Saate teemadeks on ühistranspordi korraldus, regionaalpoliitika ning ka suhted valitsuses ja parlamendis.

Regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Terrase käest uurime Eesti ühistranspordi tuleviku kohta olukorras, kus valitsus ei näi sellel teemal ühisel nõul olevat. Riigikogu liikmelt Luisa Rõivaselt palume aga hinnangut riigikogu tööle ning suhetele nii koalitsiooni sees kui parlamendis üldiselt. Saadet juhib Lauri Leet.

12.00 – 13.00 “Kestlikul kursil”.

Külas on rohetehnoloogia liidu juht Kädi Ristkok, kellega vaatame põgusalt tagasi 2025. aasta keskkonnaotsustele ja arutame, mida oodata alanud aastast. Keskendume Eesti, Euroopa Liidu ja USA kliimapoliitikale. Ristkokil on jagada ka optimistlikke ootusi.