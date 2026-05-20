Tagasi SEADUSED

20.05.26, 12:00 Jõustus tuhandeid puudutav seadus. Ekspert: paljud ei adu, et peavad tegutsema Eestis on üle 6000 ettevõtte ja asutuse, mis peavad aasta alguses jõustunud uue küberturvalisuse seaduse nõudeid järgima hakkama. Mure aga seisneb selles, et hulgal ettevõtetel pole sellest aimugi, mis tähendab, et nad pole lillegi liigutanud, selgus saatest.

Tänavu 1. jaanuaril jõustus uuendatud küberturvalisuse seadus, mis seab tuhandetele uutele ettevõtetele ja asutustele küberriskide ohjeldamise kohustuse.

Foto: Andras Kralla/Äripäev

Seadus nõuab ettevõtetelt üsna ajamahukaid samme küberriskide ohjeldamiseks. Esmalt aga pidid ettevõtted, keda seadus puudutab, märtsi lõpuks riigi infosüsteemi ametile endast märku andma.

"Võin lahjat mürki võtta, et paljud ei teavitanud, sest teavitustööd on vähe olnud – uus küberturvalisuse seadus jõustus alles jaanuaris," ütles seaduse loomist koostada aidanud advokaadibüroo Widen küberõiguse valdkonna juht Henri Ratnik

Nõuete täitmata jätmine võib aga kaasa tuua üsna ulatusliku trahvi – kuni 10 miljonit eurot või 2% ettevõtte aastakäibest.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates “Kasvukursil” rääkisid küberturvalisuse seadusest Artti Aston Grant Thornton Balticust, Henri Ratnik Widenist ja Marek Trautmann BLRT Grupist.

Foto: Äripäev

Keda seadus mõjutab? Küberturvalisuse seaduse subjektid on peamiselt olulist teenust osutavad ettevõtted, kellel on 50 või rohkem töötajat ning kelle aastakäive ületab 10 miljonit eurot või kelle bilansimaht on vähemalt 10 miljonit eurot. Kui ettevõttes on rohkem kui 250 töötajat ja käive ületab 50 miljoni piiri, siis on tegemist üliolulise teenuseosutajaga. Olenemata suurusest on subjektiks ka elutähtsa teenuse osutajad, avalik-õiguslikud juriidilised isikud jt.

Seadus on raskesti loetav

Seadus on ka parasjagu keeruline, selgitas Grant Thornton Baltic u infoturbe valdkonna juht Artti Aston . Kuigi teatud juhtudel on lihtne aru saada, kas seadus sulle kohaldub või mitte, muutub kõik siis, kui seaduses viidatakse täiendavatele Euroopa Liidu registritele ja klassifikaatoritele.

Aston ütles, et just tootjatega tuleb seda ette. Näiteks tõi ta jalgrattatootjad, kes on seaduses subjektina ära nimetatud. Küsimusi võib tekkida ka siis, kui toodetakse juppe mõnele seadmetootjale, kellele uus seadus kohaldub.

BLRT Grupi kaks tütarfirmat on osa neist tänavu lisandunud ligi 3000 ettevõttest, kes peavad end kolme aastaga uute nõuetega vastavusse viima.

Kontserni IT-direktor Marek Trautmann kinnitas, et kuigi ta luges seaduse kümme korda läbi, vajas ta siiski nõustaja abi, et aru saada, millised ettevõtted grupist on seaduse subjektid. Ta soovitas teistel kahtluse korral RIA-le päring teha, et kinnitust saada, sest seadust võib olla keeruline üksinda tõlgendada.

Mis on laienenud küberturvalisuse seaduses uut, keda see puudutab ja kuidas valmistuda, kuuleb lähemalt saatest “Kasvukursil”. Saadet juhib Mai Kroonmäe.