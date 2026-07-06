Kaks kodumaist kohvikut valiti Euroopa 50 parima sekka

Tallinnas tegutsevad kohvikud Paper Mill Coffee ja The Brick Coffee Roastery pälvisid väärika tunnustuse ja pääsesid Euroopa 100 parima kohviku edetabelisse, mõlema positsioon paigutus tänavuse pingerea esimesse poole.
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- kuidas selgitab Jan Kulbin kahe Eesti kohviku jõudmist Euroopa paremikku ja mida see ütleb siinse kohvikukultuuri küpsuse kohta;
- millise tee käis The Brick Coffee Roastery läbi väikesest röstikojast rahvusvahelise tunnustuseni;