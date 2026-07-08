Skandaalses pankrotiasjas toimus läbimurre: osa võlausaldajaid saab oma raha tagasi

Skandaalse kinnisvaraarenduse Teletorni Kodud esimese järgu võlausaldajad saavad osa oma rahast tagasi, kuna pankrotihalduril õnnestus müüa ettevõttele kuuluvad korterid.
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artiklit lugedes teada:
- kui suure osa nõuetest võivad Teletorni Kodude esimeses järgus võlausaldajad tegelikult tagasi saada;
- kuidas kommenteeris pankrotihaldur Andres Hermet korterite müüki ja miks tuli sama vara korduvalt enampakkumisele panna;