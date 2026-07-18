Raadiohitid: noore ettevõtja hekipügamisäri ja pangajuhi investeerimisstrateegia

Saates rääkis Aleksander, kuidas oma äriideed ellu viis. Ustavaks abimeheks on seal olnud tehisaru. "Parim nõuanne oli, et võta endale raamatupidaja, saad ühest probleemist lahti," rääkis Aleksander, kui oli ChatGPT-le kurtnud, et arvetega majandamine ei ole tema teema.

Ta selgitas, mis on noorelt ettevõtlusega kätt proovimise plussid ja miinused, miks tema videote strateegia on end ära õigustanud ja kuidas impulsiivsus on tal aidanud asju ära teha.

Küsis Mai Kroonmäe.

Coop Panga juht: Elon Muski lubaduste muster peletab mind SpaceXist eemale

Saates “Investor Toomase tund” rääkis Coop Panga juht ja investor Arko Kurtman oma pikaajalist investeerimisstrateegiat, mis tugineb peamiselt aktsiatele, indeksfondidele ja kannatlikkusele.

Teine saatepool keskendus Coop Panga käekäigule ning kasvueesmärkidele. Peatuti tehisintellekti potentsiaalil panganduses ning analüüsiti Eesti kapitalil põhinevate pankade turuosa kasvu.

Intervjueeris Kaspar Viira.

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