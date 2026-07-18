Raadiohitid: noore ettevõtja hekipügamisäri ja pangajuhi investeerimisstrateegia

Ettevõtlik noor pani püsti heki pügamise äri. “Siin on raha, mida küsida”
Saates “Lihtsalt alusta” rääkis suure osa oma elust suusatamisele pühendanud 21aastane Aleksander Luik, kuidas realiseeris oma äriidee.
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Saates rääkis Aleksander, kuidas oma äriideed ellu viis. Ustavaks abimeheks on seal olnud tehisaru. "Parim nõuanne oli, et võta endale raamatupidaja, saad ühest probleemist lahti," rääkis Aleksander, kui oli ChatGPT-le kurtnud, et arvetega majandamine ei ole tema teema.
Ta selgitas, mis on noorelt ettevõtlusega kätt proovimise plussid ja miinused, miks tema videote strateegia on end ära õigustanud ja kuidas impulsiivsus on tal aidanud asju ära teha.
Investoritel on jätkuvalt väga suur usk, et USA tehnoloogiasektori kasv on tugev, rääkis SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur hommikuprogrammi intervjuus.
“Tehnoloogiasektor on kindlasti domineeriv, mitte isegi sellepärast, kui palju see tulemus ise tuleb, vaid kui palju neid tulemusi üle lüüakse,” selgitas Laur Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Minu jaoks oli kohati üllatav vaatepilt isegi, et sektori oodatav aastane kasumikasv teises kvartalis on 60 kuni 70%, mis on kõigi 11 sektori seas teine kõrgeim näitaja, jäädes alla vaid energiasektorile.”
Laur rääkis intervjuus lähemalt, millist kasvu ootavad investorid USA turult üldiselt, mis sektorites kiiret kasvu ei prognoosita ning millised stsenaariume SEB analüütikud turgudele veel prognoosivad.
Laieneva tarkvaraettevõtte juht: Eesti tarkvaraettevõtteid ootab ees tõehetk
Eesti tarkvarafirmad on saavutanud välisturgudel edu, kuid osa ettevõtteid on jätnud tootearenduse müügi ja turunduse kõrval tagaplaanile, rääkis Erply tegevjuhi Kristjan Hiiemaa saates “Kuum tool”. Tema hinnangul võib see tehisaru kiire arengu ajal valusalt kätte maksta.
Saates rääkis Hiiemaa hiljutise ettevõtte omandamise loogikast ning järgmistest investeerimisvajadustest, mis on ettevõtte sõnul tänavu summas ligi 4 miljonit eurot. Juttu tuli ka Eesti tarkvaraettevõtete väljavaadetest välisturgudel ja vajadusest keskenduda pigem suurematele riikidele kui lähinaabritele.
Endoveri müügidirektor luksuskinnisvarast: paberil ostjad saavad parema hinna
Luksuskinnisvara turul saavad paremat hinda need, kes paberil korteri ära ostavad, rääkis kinnisvaraarendaja Endoveri müügidirektori Annika Saar.
Saar selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et korterite hinnad on paberil ostes paremad, sest nii võetakse rohkem riske, kuna hoonet pole veel veel ehitama hakatud. “Üldiselt on see, et kohe kui tekib lisaturvatunne, muutub ka hinnakiri,” ütles Saar.
Intervjuus kuuleb ka Saare selgitusi 4 miljoni euro suuruse korteritehingu tagamaid ning kuidas luksuskinnisvara praegu turul liigub.