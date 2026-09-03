Kaja Kallas võitleb Euroopa Liidu välisteenistuse muudatuste vastu

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas on asunud aktiivselt vastu seisma Prantsuse-Saksa algatusele, tegutsedes kulisside taga, et koguda liidu pealinnade toetust ja vältida drastilisi muudatusi, mis annaksid Ursula von der Leyeni juhitud komisjonile suurema kontrolli tema praeguste ülesannete üle.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab kaja kallas prantsuse-saksa reformiplaani ohuks oma rolli autonoomiale;
- kuidas püüab kallas koos kajsa ollongreniga enne oktoobri tippkohtumist liikmesriikide toetust enda taha koondada;