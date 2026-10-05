Korterikriis kukutas Hispaania valitsuse

Hispaania metsatulekahjud on toonud kaasa hukkunuid ja ulatuslikke evakuatsioone, kuid Costa del Soli eestlaste sõnul on olukord nende piirkonnas kontrolli alla saadud ning igapäevaelu jätkub tavapäraselt.
Oktoober on Eestis elanikkonnakaitse kuu ning 14. oktoobril toimub selle aasta viimane üleriigiline ohuteavituse test. Saates räägivad Päästeameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika- ja IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva enda heaks kasutada.