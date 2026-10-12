Naftahinna tõus kasvatas impordi 10% tasemele

Uuel nädalal saavad Eesti investorid värske pildi kodumaise TKM Grupi tulemustest, samal ajal kui Fedi ja Euroopa Keskpanga protokollid näitavad, kui kaugele võib värske intressitõusutsükkel veel minna.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli augustis 974 miljonit eurot, näitab täna avaldatud statistika. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga suurenes müügimaht 6%, seda mõjutasid enim tööstuskaupade kauplused.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.