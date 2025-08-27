Äripäev
Äripäev
  • OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 5000,41%6 465,94
  • DOW 300,3%45 418,07
  • Nasdaq 0,44%21 544,27
  • FTSE 100−0,6%9 265,8
  • Nikkei 2250,23%42 493,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,54
  27.08.25, 06:00

Irene Annus: suurt palka küsiv noor võib olla tõeline talent

Suurt palka tahtev noor ei pruugi olla jultunud, vaid lihtsalt teadmatuses. Kui tööandja küsib seepeale õigeid küsimusi, selmet karjääri alustavat inimest kritiseerida ja hirmutada, siis võib ettevõte saada endale täpselt selle talendi, keda on oodatud, kirjutab juhtimiskoolitaja ja palgateadlikkuse kontseptsiooni autor Irene Annus.
"Enamik noori ei ole kindlas palganumbris kinni, kui selgitada, milline on realistlik alustaja koht ja töötasu ning selgitada kasvamise võimalusi, seal hulgas palgas," kirjutab palgateadlikkuse edendaja Irene Annus.
  • Foto: Rosete Köhler
Noorte ebarealistlikud palgaootused ja kõrge töötus on põimunud tööandjate ebarealistlike ootustega. Kui karjääri alustav noor valdab palgateadlikkuse praktikaid, kuid tööandja seda ei tee (või vastupidi), siis jääb tööleping sõlmimata. Lahendus sellele probleemile on aga olemas – koostöö.
Saated
  22.08.25, 13:04
Koolitaja: tööandjad pööritavad noorte palgasoovide peale silmi. See on viga
Noorte ebarealistlikud palgaootused tulenevad teadmatusest ja enda võimete valesti hindamisest, rääkis koolitaja ja raamatu "Palgateadlik läbi elu" autor Irene Annus.
Arvamused
  25.08.25, 17:00
Pille Parind-Nisula: noored töötajad ei mõista silmakirjalikkust
Kui ettevõtte väärtused on kodulehel ühed ja igapäevaelus teised, siis Z-generatsiooni töötajad ütlevad selle otse välja. Oma töötajate ootusi tuleb tänapäeval aga päriselt kuulata, kirjutab juhtimistarkvara idu Moticheck kasvu- ja müügijuht Pille Parind-Nisula.
Juhtkiri
  19.08.25, 06:00
"Mul on järjekord ukse taga!" Homme enam ei ole
Ettevõte, kus suhtutakse tööotsijasse hoolimatult või lähtutakse värbamisel iganenud mõttemallidest, riskib oma mainega. Noorte motiveeritus töökoha leidmisel sõltub paljuski tööandjate suhtumisest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Suur lugu
  18.08.25, 06:00
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. "Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid"
Eesti on noorte töötuse poolest Euroopa absoluutses tipus, kuid tööd pole raske saada ainult noortel, vaid isegi kogenud juhtidel – uus reaalsus on saata välja sadu CVsid ja tööandja saavad valida koguni 200 inimese vahel.
Uudised
  • 27.08.25, 09:07
Keskmise palga numbrid lõid analüütikud sõnatuks. Kahtlus on statistilisel veal
Uudised
  • 27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Arvamused
  • 27.08.25, 06:00
Irene Annus: suurt palka küsiv noor võib olla tõeline talent
Ja tasus saab kah kokkuleppele
Börsiuudised
  • 27.08.25, 01:52
Trumpi sammud tekitavad investorites ebakindlust, kuid aktsiad pöördusid tõusule
Börsiuudised
  • 27.08.25, 00:47
Uus kaalulangetusravim liikus heakskiidule lähemale
Börsiuudised
  • 26.08.25, 23:25
Surve USA keskpangale tõstis kulla hinda
Börsiuudised
  • 26.08.25, 19:52
S&P 500 koosseisus toimub sel nädalal muudatus
Uudised
  • 26.08.25, 18:25
Telia juht: TI-Hüppel on pikaajaline positiivne mõju Eesti konkurentsivõimele
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
Investeerimisportfell 2030
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
00:00
Äripäev eetris: torm spordiäris paiskab praeguse turu segamini
Äripäev eetris
Äripäev eetris: torm spordiäris paiskab praeguse turu segamini
00:00
LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa
Hommikuprogramm
LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa
Ilmselt halvim Venemaa tehing läbi aegade. “Globaalne pilk” uurib Alaska reaalsust
Globaalne pilk
Ilmselt halvim Venemaa tehing läbi aegade. “Globaalne pilk” uurib Alaska reaalsust
Eesti Panga ökonomist selgitab, mida Powelli kõne turgudele teha võib
Hommikuprogramm
Eesti Panga ökonomist selgitab, mida Powelli kõne turgudele teha võib
Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus
Finantsuudised fookuses
Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus
Janar Holm on riigieelarve läbipaistmatust probleemina välja toonud juba aastaid, sealhulgas ka 2024. aastal konverentsil esinedes.
Janar Holm kritiseerib riigieelarvet: peame julgemalt koomale tõmbama
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Maarja Kass alustas pisikest äri kõrvarõngastega poolkogemata. Ta jagab oma kogemust, kuidas müügi kasvades muutis tulu deklareerimist.
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
