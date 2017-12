Halvad uudised Koreast muserdavad bitcoini

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Möödunud nädala lõpus tabas populaarseimat krüptomünti järsk langus, mille käigus ähvardas ta kaotada vaat et poole oma väärtusest. Jõulude ajal münt taastus, kuid on nüüd taas kümne protsendiga miinuses.

Investoreid muserdas Lõuna-Korea teadaanne, et kaalub samme, mis pidurdaks suurt bitcoini-spekulatsioonilainet. Lõuna-Korea on krüptorahade populaarsuse poolest maailmas esirinnas, nii et teated võimalikest repressioonidest lükkasid krüptorahad kohe langusesse. Lõuna-Korea valitsus kaalub "spekulatsiooni" piiramist, mis võib tähendada mõnel juhul ka kauplemisplatvormide sulgemist, vahendas Bloomberg. Lisaks võib riik kehtestada anonüümsete kontode avamise keelu. Korea võimud on juba varem välja öelnud, et plaanivad ka krüptorahade kauplemise pealt saadud tulude maksustamist karmistada.

Financial Timesi andmetel kasutavad korealased eelkõige oma kohalikke platvorme ning vähem USA omasid, kuigi kohalike puhul on vahendustasud maailma keskmisega võrreldes ligi 30 protsenti kallimad. Põhjuseks on USA vahendusplatvormide nõue, et raha peab voolama USAs registreeritud pangakontolt. Lõuna-Koreas on krüptorahad ülimalt populaarseks osutunud: bitcoin.com vahendas äsja uuringut, mille järgi omab 31 protsenti Lõuna-Korea töötajatest krüptoraha.