LHV edulugu sai riske trotsides jätku

Äripäeva investorite TOPi kuuluvad investorid leidsid, et LHV möödunud aasta majandustulemused on head, kuid pangandussektor peab arvestama tiheneva konkurentsi ning rangetest regulatsioonidest tulenevate mõjudega.

„LHV tulemused on ootuspärased, pank on võtnud oskusliku juhtimise ja pädeva meeskonna toel üldisest positiivsest majanduskasvust oma osa,“ märkis ESK Grupi kaudu 35 000 LHV aktsiat omav Elmo Somelar. „Tavaliselt pingutatakse viimases kvartalis kõige rohkem, et finantsaasta edukalt lõpetada ja sageli kipuvad tehingud jääma aasta lõppu,“ selgitas ta möödunud kvartali tulemuste tagamaid.

Somelari arvates on LHV äriüksused olnud positiivses kasvus ning talle valmistab head meelt Leedu üksuse tulemuste paranemine. „Lisaks on panga hallatavate varade maht kasvanud, nii et palju positiivseid trende,“ leidis Somelar. „Panga kohalolekut on järjest rohkem tunda tänu kohalikul tasandil finantseeritud projektidele ning ettevõtte tuntus ja usaldusväärsus kasvavad,“ märkis ta ja lisas, et positiivse poole pealt on suudetud ka halvad laenud kontrolli all hoida.

Kasv paljudes valdkondades

Täpsemalt teenis LHV 2017. aasta neljandas kvartalis 6,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit ning LHV Groupi laenuportfell suurenes eelmise aasta viimasel kolmel kuul 77 miljoni euro võrra ehk 12 protsenti ning selle suurus on nüüd 732 miljonit eurot. „Teades LHV laenude head kvaliteeti, võib eelmise aasta eest neile sügava kummarduse teha,“ ütles Relto Capitali ja Siili Ärimaja kaudu rohkem kui 100 000 LHV aktsiat omav Lauri Meidla.

Hoiused kasvasid seejuures rekordilised 269 miljonit eurot ehk 21 protsendi võrra ning nende maht on nüüd ligi 1,54 miljardit eurot. Fondide mahtu suudeti kvartaliga kasvatada aga 3 protsendi ehk 35 miljoni euro võrra. „LHV neljas kvartal oli läbi aegade kõige tugevam,“ rõõmustas ka LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu tulemusi kommenteerides. „Laiapõhjaline majanduskasv ja LHVs töötava enam kui 360 inimese hea töö on andnud hoogu tugevale kasvutrendile, mille mõju ulatub ka järgmistesse kvartalisse.“

Toomsalu lisas, et eelmises kvartalis kasvas LHV klientide hulk 5600 võrra, 133 000ni. Sellegipoolest kaotasid kliente LHV Varahalduse juhitavad pensionifondid. Nii kahanes teise samba aktiivsete klientide hulk 200 võrra, 177 000ni.

Somelari rõõmustasid eelkõige aga aasta lõikes välja toodud näitajad. „Aasta kokkuvõttes saavutatud 17,6protsendiline omakapitali tootlus ning 22,2miljoniline konsolideeritud kasum on hea tulemus,“ arvas ta. „Suhtarvude poolest EPS on ligi 86 senti ning P/E suhe 13,5 – need kinnitavad, et aktsia hinnatase on mõistlik, kuigi sektoripõhiselt võib leida ka odavamaid aktsiaid,“ lisas ta.

Negatiivsed mõjud

Kuigi üldpilt on ilus, leidis Somelar ka mitu ohtu, mis LHVd lähiajal mõjutada võivad. „Pangandussektoris on tihenev konkurents ja ranged regulatsioonid, mis alles hakkavad oma mõju avaldama,“ leidis ekspert. Ta lisas, et nendes tingimustes ootab ta LHV-lt sel aastal võimekust hoida saavutatud ärimahtu ning hoolimata tihenevast konkurentsist ka kasvu. „Samuti on oluline hoida omakapitali tootlus samal tasemel ning õigustada investeeringuid Londoni turule,“ lisas ta.

Veel näeb Somelar võimalikku probleemi Eesti turu piiratuses. „Maailma majanduse kontekstis on Eesti liiga väike ja piiratud turg ega oma olulist majanduslikku mõju suurriikidega võrreldes,“ nentis ta. „Seega sõltub meie edu sellest, millised sündmused hakkavad hargnema teistel turgudel,“ leidis Somelar.

Ta tõi aga positiivsena välja, et LHV on maailmale avatud ning seda tõestab mainitud harukontori avamine ja sellesse investeerimine Londonis, mis omakorda vähendab kontserni sõltuvust Eesti ja Baltikumi turust. „London on finantskeskusena ülioluline koht, kus olla – see avab uusi võimalusi ning juhtkonnal on otsus olla Londonis selgelt motiveeritud,“ arvas Somelar. „Kaasnevad kulud on seeme, mis võib tulevikus vilja kanda.“

Suured ootused

Meidla loodab aga lähitulevikult laenuportfelli kasvu. „Suure tõenäosusega kasvab see lähiaastail 1,5–2 miljardile eurole,“ pakkus ta. Samuti toetavad LHVd Meidla hinnangul konservatiivselt juhitavad pensionifondid. „Juhul kui turud kukuvad, peaks need tänu konservatiivsele lähenemisele kliente võitma,“ oli ekspert veendunud.