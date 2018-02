Zara aktsia kukkus järsult

Zara emafirma Inditexi aktsia langes täna Madridi börsil järsult, sest JPMorgan vähendas ettevõtte aktsia hinnasihti, vahendab Bloomberg.

Inditexi aktsia kukkus päeva keskel enam kui 7 protsenti, mis on suurim langus alates 2016. aasta juunist. Praegu kaupleb Inditex 25,2 eurol, mis on viimase kolme aasta madalaim tase.

Investeerimispanga JPMorgani analüütikud ütlesid, et nende hinnangul toimus neljanda kvartali teises pooles müügikasvu aeglustumine. „Aasta alguse tugev käibekasv tulenes sellest, et nõudlus oli kuhjunud, sest oktoober oli väga nõrk,“ kirjutasid nad. „Ettevõte võib olla otsustanud oma hooaja lõpumüügi teha peamiselt jaanuaris, mis võib tähendada seda, et täishinnaga müüdi riideid vähem kui eelneval aastal.“

Analüütikud usuvad, et nüüd satub Inditexi kasumimarginaal „märkimisväärse surve alla“ ja prognoose vähendati 5 protsendi võrra. JPMorgan alandas Inditexi hinnasihti 38 eurolt 35,5 euroni.

Koos tänase hinnalangusega on Inditexi aktsia kukkunud tänavu juba 14 protsenti. Investoritele on muret tekitanud rivaali H&M probleemid ning kaasa pole aidanud ka analüütikute pessimism.

Sellegi poolest usub JPMorgan, et jätkub hinnalangus võib pakkuda investorite jaoks ka häid ostukohti. Ostusoovitus jäeti aktsial alles.