Vähene nõudlus kimbutab Airbusi

Pille Ivask 07. märts 2018, 19:44

Lennukitootja Airbus teatas, et kuna lennukite A380 ja A400M tellimuste arv on kahanemas, on ettevõte sunnitud Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias ja Hispaanias töötajaid kas ümber suunama või koondama.