Oracle’i aktsia langeb oodatust nõrgema käibeprognoosi tõttu

Teisipäeva õhtul on USA turul suurettevõtete seas suurimaks langejaks Oracle, mis tuli eile õhtul välja oodatust nõrgema käibeprognoosiga järgmiseks kvartaliks.

Äritarkvara pakkuja Oracle’i aktsia on 9,3% miinuses, kui ettevõte teatas eile õhtul oodatust nõrgemast müügikäibest. Kuigi Oracle’i rahandusaasta kolmanda kvartali kasum tuli parem, kui analüütikud ootasid, siis müügikäive kasvas oodatust vähem, seoses nõrgema kasvuga pilveteenuse sektoris, vahendab MarketWatch. Aktsia nõrkusele andis hoogu ettevõtte finantsjuhi poolt antud neljanda kvartali müügiprognoos, mis analüütikute hinnangul näitab, et pilve teel pakutava tarkvara müük on Oracle’i jaoks aeglustunud. Pilve teel pakutava tarkvara müügi kasv oli kolm kvartalit tagasi 51%, kaks kvartalit tagasi 44%, eelmisel kvartalil 32% ning nüüd ootab firma järgmiseks kvartaliks vastavat kasvu 19—23%.

Stifel Nicolausi analüütik langetas Oracle’i soovituse „osta“ pealt „hoia“ peale, öeldes, et kehvemad tulemused tulevad seoses teiste tarkvarafirmade, nagu Microsoft, Salesforce.com ja Adobe Systems tugevamate tulemuste mõjul.

KeyBanc Capitali analüütik langetas Oracle’i aktsiasoovituse „sektor neutraalse“ peale, öeldes, et üleminek pilveteenustele on võtnud Oracle’i jaoks oodatust palju kauem aega ning plaanide elluviimise risk on tõusnud, sest „suuremad pilveteenuse konkurendid kasvavad kiiremini.“

Oracle’i aktsia on viimase 12 kuuga tõusnud 15%, samal ajal kui tehnoloogiaindeks Nasdaq 100 on tõusnud 27%.