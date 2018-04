Murdoch pakub Sky Newsi Disneyle, et kätte saada ülejäänud Sky

Rait Kondor 03. aprill 2018, 18:26

Rupert Murdoch tugevdas täna survet Briti ametivõimudele, et need kiidaksid heaks tema firma üle 15 miljardi dollari suuruse pakkumise tasulise-TV grupile Sky. Murdoch pakkus välja, et ta on valmis müüma juriidiliselt eraldiseisva firma Sky News, mille osas on Briti poliitikud avaldanud kartust, et selle omamine võib Murdochile anda liiga suure poliitilise mõjujõu, vahendab Reuters.