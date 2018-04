Võlakirjade tootluse kasv survestab kulda

Kulla hind langes täna viimase viie nädala madalaima tasemeni, sest võlakirjade tootlus tõuseb ja dollar on tugevnemas, vahendab MarketWatch.

Kullafutuurid on viimastel päevadel kukkunud, sest USA 10-aastaste võlakirjade tootlus ületas 3 protsendi taseme ning tõus on jätkunud ka täna. Võlakirjad kipuvad väärismetallidega liikuma vastassuunaliselt. Praegu on 10-aastaste võlakirjade tootlus 3,03 protsenti.

„Me oleme kulla tõusupotentsiaali osas ettevaatlikud ja näeme, et lühiajaliselt võib hind veel surve all olla,“ ütles investeerimisfirma INTL FCStone’i toorainete konsultant Edward Meir. „Dollar tugevneb koos võlakirjade tootlustega. Reedel on tähtis USA esimese kvartali majanduskasvu number.“

Juunikuu kullafutuuride hind langes täna 0,8 protsenti, 1323 dollarini untsist. Teisipäeval tõusis kuld 0,7 protsenti.

Nüüd usuvad kauplejad aina rohkem, et Föderaalreserv võib tänavu tõsta intresse neljal või isegi viiel korral. Keskpank ise on andnud mõista, et intresse tõstetakse kolm korda.

Võlakirjade kõrgem tootlus vähendab väärismetallide atraktiivsust, sest viimane ei paku rahavoogu. Samas võib kiirenev inflatsioon investorid lõpuks kulda investeerima meelitada. Seni on kuld aga surve all olnud.

Maikuu hõbedafutuuride hind langes 1,1 protsenti, 16,53 dollarini untsist. Eelmisel nädalal jõudis hõbe kahe ja poole kuu kõrgeima tasemeni.