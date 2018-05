Olympic asus ühinemist ette valmistama

Ainult tellijale

Olympic Entertainment Group teatas, et eilse seisuga on täidetud kõik ülevõtmispakkumise eeltingimused ning kontserni juhatus alustab ühinemise ettevalmistamist,

“Kavandatava ühinemise tingimusi pole veel kokku lepitud ja OEG nõukogu ei ole veel kavandatava ühinemise jaoks nõusolekut andnud,” tõdes OEG juhatuse esimees Madis Jääger.

Ühinemise jõustumiseks on muu hulgas vajalik OEG aktsionäride üldkoosoleku otsus. Jääger ütles börsiteate vahendusel, et ühinemise ettevalmistuste alla läheb ka seda otsustava üldkoosoleku ette valmistamine.

Ülevõtupakkumise teinud Odyssey Europe AS omandab Olympicus enamusosaluse ülevõtupakkumise väärtuspäeval – selle aasta 10. mail. Praegu on nende osalus OEGs üle 5 protsendi.

Eile teatasid Trigon ja East Capital, et nemad ülevõtmispakkumist vastu ei võta ning on valmis aktsionäride huve kahjustavate tegevuste võitlema kõiki õiguslikke vahendeid kasutades. “Ma päris viimast numbrit ei tea, sest tibusid loetakse alles kokku, aga kokkuvõttes peaks olema nii, et suuremaid väikeaktsionäre jäi sisse rohkem kui 7 protsenti,” märkis Trigon Capitali Balti fondi juht Veiko Visnapuu.