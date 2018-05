EfTEN ostis Vilniuses ärikeskuse

EfTEN Real Estate Fund III ostis täna tütarettevõtte kaudu Vilniuses asuva ärikeskuse „Evolution“, teatas ettevõte börsiteate vahendusel.

Ärikeskuse eest tasub EfTEN koos käibemaksuga 9,02 miljonit eurot. Fondi kinnisvara hindaja Colliers on ärikeskuse väärtuseks hinnanud 10 miljonit eurot. Investeeringu sisenemistootlus 100% täituvuse juures on 8% aastas.

Hoone on valminud 2009. aastal. Kokku on selles 13 326 m² suletud pinda, mis sisaldab ka parkimiskohti kokku 229 autole. Praegu on hoone 86% ulatuses välja üüritud 15 üürnikule, sh mitmed rahvusvahelised ettevõtted nagu Eurovaistine apteek, Grifs AG, Compensa Life, Akzo Nobel Baltics, Telia, Linus Medical, Dussmann Service. Telia grupi ettevõtetega, kes üürivad kokku 2656 m² büroopinda, lõpeb üürisuhe selle aasta lõpus, misjärel vabanevad ruumid renoveeritakse.