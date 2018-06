SoftBank muretseb oma investeeringute pärast

SoftBank Groupi direktor Tadashi Yanai ei ole rahul SoftBanki ning SoftBank Vision Fundi juhi Masayoshi Soni otsusega investeerida palju ning kiiresti, ja selle kõige juures ettevõtetesse, mis on valdavalt kahjumis, kirjutab MarketWatch.

92 miljardi dollari suurune SoftBank Vision Fund on investeerinud sellistesse tehnoloogiagigantidesse nagu Uber ja WeWork.

Yanai on SoftBank Groupis üks suuremaid skeptikuid ning tema hinnangul võiks raha lisaks tehnoloogia idufirmadesse panustada ka traditsioonilistesse äridesse, et hoida portfell mitmekesisena.

“Ma olen väga mures, kui vaatan, millega Son tegeleb. Ma muretsen, kas asjad ikka on hästi,” ütles Yanai.

Yanai liitus SoftBanki juhtkonnaga 2016. aastal ning alates sellest ajast on Son kulutanud 32 miljardit dollarit selleks, et osta tarkvaradisainiga tegelev Briti ettevõte Arm Holdings ning alustada SoftBank Vision Fundiga. Viimase suurim rahastaja on Saudi Araabia riiklik investeerimisfond.

Son on Yanai kriitika tagasi lükanud ning palunud investoritel end ja oma instinkte usaldada. Ta märkis, et start-up'ide puhul on rahavoost hoopis olulisem see, kes on firma eesotsas ning kas neil on vettpidav idee.

Investorid küsisid nii Yanailt kui ka Sonilt aastakonverentsil rea küsimusi ning jäid pigem Soni leeri. Nad usuvad, et investeeringud tasuvad end ära, ent siiski sai Son kriitikat selle eest, et ta tegutseb liiga kiiresti. Teiste seas astus Soni kaitseks välja Alibaba juht Jack Ma, kes viitas, et Son investeeris tema ettevõttesse juba aastal 2000 ja on selle ajaga oma investeeringut kasvatanud mitu tuhat korda.