Kummalised ja kiired Euroopa aktsiad

Saksamaa

Parim: Sartorius AG +54%

Laborivarustuse tootjale Sartoriusele andis mullu löögi nõrk dollarikurss, mis mõjus halvasti puhaskasumile. Saksa investoreid see ei peletanud, vastupidi – tänavu kevadel kujunes sellest üks Frankfurdi börsi lemmikaktsiaid. Viimases kvartalis kasvatati Aasia regioonis käivet 18 protsenti ja USAs 14 protsenti.

Halvim: KPS AG (XS:KCS) –52%

Müncheni nõustamisettevõtte juhile Michel Tsifidarisele olid viimased 12 kuud kõike muud kui lihtsad. Mullu suvel lendas KPSi aktsia laienemisteadete peale enneolematutesse kõrgustesse, aga sealt alanud langusel ei näi lõppu tulevat. Kui teistel siin nimekirjas olevatel ettevõtetel on bilansile peale vaadates palja silmaga näha, et kodus pole asjad korras, siis KPS on erand: viimased seitse aastat on järjepanu kasvatatud nii käivet, kasumit kui ka dividendi. Mais avaldatud esimese poolaasta tulemused andsid kahjuks kukkumisele vaid hoogu, sest viimase aja ühinemised, mahakirjutused, kõrgemad personalikulud jm tähendasid harjumuspärasest pea poole väiksemat kasumit.

Hispaania

Parim: Solaria Energia y Medio Ambiente (ES:SLR) + 280%

Hispaania päikeseparkide rajajal on hea aeg. Nädalapäevad tagasi teatas ettevõte, et sai Hispaanias 1,3gigavatise ja 600 miljonit eurot maksva projekti. Mullu teenis ettevõte peaaegu kaks korda rohkem kasumit kui aasta tagasi – 15 miljonit eurot.

Halvim: Obrascon Huarte Lain (ES:OHL) –44%

OHL on miljarditesse ulatuva käibega ehitusettevõte. Hispaania majandussurutise tõttu on kannatanud käive ja kahjumist ei saa kontsern kuidagi välja tuldud. Ettevõte uuris möödunud sügisel Hiina ehitushiiglaselt China State Construction Engineering Coprilt (CSCEC), kas ehk tahaks too teda ära osta. Spekulatsioon pani aktsia hinna kahekordistuma, kuid selle aasta märtsist on suund alla. Veel kolm aastat tagasi 20 eurot maksnud väärtpaber kaupleb nüüd 2,7 euro ringis.

Itaalia

Parim: Reno De Medici spa (IT:RM) +90%

Euroopa suuruselt teine kartongivalmistaja – ja mis seal salata, sendiaktsia – hüppas tänavu suvel, kui nõukogu otsustas osta ligikaudu 46 miljoni euroga Hispaania Barcelona Cartonboardi. Kui sageli saab turgutust selle firma aktsia, keda ostetakse, siis sedapuhku panustasid investorid ostja võimsale laienemisele. Kartongivalmistaja lõikab kasu viimastel aastatel hoogustunud e-kaubanduselt, mis on toonud kaasa nõudluse pakkematerjalide järele.

Halvim: Panariagroup Indrustrie Ceamiche spa –50%

Dekoratiivplaatide tootja kannatas dollari nõrkuse käes ja kurdab sisendhindade tõusu üle. Lisaks on kodumaal keeruline aeg. Transparency Market Research on välja arvutanud, et 2024. aastaks kasvab maailma keraamiliste plaatide turg 178 miljardi dollarini. Võrdluseks: Apple tegi möödunud aastal 229 miljardit dollarit käivet.

Rootsi

Parim: THQ Nordic AB (SE:THQNB) +132%

Varasemalt Nordic Gamesi nime all tuntud Rootsi ettevõtte peakontor on nüüd hoopis Viinis. Aktsia kaupleb Stockholmi börsil ja seda on turgutanud juunikuine aktsiaemissioon, mis tõi 168 miljoni dollari suuruse rahasüsti tulevaste projektide jaoks. THQ üks tuntuimaid videomänge on "The Guild".

Halvim: Fingerprint Cards AB (SE:FINGB) –56%

Kui Christian Fredrikson 2016. aasta augustis Fringerprint Cardsi juhiks sai, oli allakäik juba alanud. Mobiiltelefonidele sõrmejälje-lukku pakkuv ettevõte sai tänavu terve rea halbu uudiseid. Kuigi tellimusi nagu jätkub, on turg ettevõtte teatel keeruline. Suve hakul teatati suurematest mahakirjutustest ja uuest kulude kärpimise programmist. Saab näha, kas see suudab rootslased päästa.

Soome

Parim: DNA Oy (FI:DNA) +37%

Telekommunikatsioonifirma käes on nii telefoni- kui ka tasulise televisiooni teenus. Ettevõte suutis möödunud aastal korralikult kasumit kasvatada. Viimased uudised on juuni algusest, kui ettevõtte juhtkond müüs kümneid tuhandeid aktsiaid.

Halvim: Rovio Entertainment –40%

Rovio mullune börsidebüüt oli üks siinse regiooni oodatuimaid ning tegi ettevõtte juhid ja nende pereliikmed hoobilt tükk maad rikkamaks. Kuid kontsern, mis on üles ehitatud "Vihastele lindudele", ei ole suutnud end tõestada. Veebruaris avaldatud majandustulemused jäid ootustele nii palju alla, et tol hetkel ligi 10 eurot maksnud aktsia kukkus turul pooleks. Pärast seda on aktsia pisut oma kaotusest tagasi teeninud, kuid midagi head ka ei paista.

Läti

Parim: Rigas Elektromasinbuves Rupnica (RER1R) +121%

Ettevõte müüb elektrimasinaid ja -varustust. Eelmise aasta käive kasvas varasemaga võrreldes 43 protsenti, 29 miljoni euroni. Aasta varem oli käibekasv koguni 54 protsenti. Puhaskasum sama palju kasvada ei suutnud ja on viimased kaks aastat poole miljoni euro ligidal – kasvuettevõttele tavaline.

Halvim: Grobina AS (GRZ1R) -69%

Tegutseb karusnahaäris. Peamiselt kasvatatakse naaritsaid, hõberebaseid ja polaarrebaseid. Lisaks Lätile tegutsetakse veel Soomes, Taanis, Leedus, Ukrainas ja Marokos. Kui eelmisel aastal suudeti kasumit teenida, siis varasemast neljast aastast on kaks olnud kahjumis.

Leedu

Parim: Gubernija (GUB1L) +73%

Parim on see aktsia siiski näiliselt, sest ettevõte kiratseb. Käive on kukkunud alates 2012. aastast, selle ajaga on süvenenud ka kahjum. Juuli alguses toimuval aktionäride kohtumisel on päevakorras ettevõtte aktsiate noteerimise lõpetamine. Gubernija on Leedu õlle ja muude jookide tootja.

Halvim: Vilniaus Baldai (VBL1L) –16,28%

Mööbli disaini, tootmise ja müügiga tegelev ettevõte valmistab allhankena mööblit ka IKEAle. Veel 2012. aastal oli see firma Leedu kõige parem dividendimaksja, aga alates 2015. aasta aprillist on aktsia langenud. Eelmisel aastal suudeti käivet võrreldes aasta varasemaga 7,6 protsendi võrra tõsta, puhaskasum kasvas 37 protsenti, 4,5 miljoni euro peale. Aktsia ikkagi kukub.

Venemaa

Parim: Tatneft (TATN) +40%

Tatneft on Venemaa üks suurim nafta- ja gaasikompanii ning üks väheseid ettevõtteid, mis jäi Krimmi tegutsema vaatamata USA sanktsioonidele. Eelmisel aastal kasvas käive 2016. aastaga võrreldes üle 21 protsendi, 712 miljardi rublani. Käibe kasvu tõukas tagant aina suurenev naftatootmine Venemaal, mis jõudis mullu 30 aasta kõrgeima tasemeni. Aktsia võttis järsu suuna üles 2017. aasta aprillis, kui ettevõtte esimese kvartali käive kasvas mullusega võrreldes 45% jagu.

Halvim: Mechel (MTL) –35%

Söe- ja terasetootja Mechel oli mullu pankroti äärel, kuid jõudis detsembris Venemaa kolme suurima pangaga kokkuleppele ja võttis miljardi dollari suuruse laenu, millega käib kaasas restruktureerimisplaan. Ka enne Venemaa majanduskriisi 2014. aastal võttis firma suuri laene, mille tagasimaksmisega jäädi raskustesse. Aasta esimeses kvartalis langes ettevõtte kasum 76 protsendi võrra, 3,2 miljardi rublani.