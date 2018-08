Hiina lajataks USAle uute tariifidega

Bloomberg ja CNBC vahendavad Hiina majandusministeeriumi teadaannet, et riik plaanib kehtestada 60 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele 5%-25% suuruse maksumäära.

Teadaande kohaselt hakkab kaupadele kehtima 5%, 10%, 20% ja 25% maksumäär. Paika ei ole pandud kuupäeva, millal tariifid kehtima hakkavad, see sõltub riigi sõnul USA käitumisest. „Iga ühepoolne hoiatus või väljapressimine tähendab konfliktide intensiivistumist ning kõigi osapoolte huvide kahjustamist,“ teatas Hiina.

Hiina andis ühtlasi teada, et uued tariifid lähevad käiku kohe, kui USA omad kehtestab. Hiljutiste teadete kohaselt kaalub USA president Donald Trump 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele planeeritud maksu tõstmist.

USA on tollitüli üles kiskunud seetõttu, et Valge Maja peab ühelt poolt ebaausaks USA suurt kaubandusdefitsiiti, aga sealjuures on viidanud ka sellele, et Hiina ettevõtted tegelevad intellektuaalse omandi vargusega.