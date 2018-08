Uberi konkurent Siberist siseneb USA turule

Ainult tellijale

Äripäev 29. august 2018, 16:25

Sõidujagamisteenus InDriver kogub populaarsust tänu omapärasele versioonile tavapärasest sõidujagamisest.

Kui Uber ja kodumaine Taxify kasutavad sõiduhindade määramiseks algoritme, mis võtavad arvesse tipptunde, liiklustihedust või juhtide ja soovijate arvu, siis InDriver laseb kliendil hinna ise määrata, kirjutab Bloomberg. Läheduses olevad juhid saavad kas hinnaga nõustuda või siis oma pakkumise teha.

InDriveri oksjonilaadne süsteem on firmale toonud 1 miljonit sõitu kuuest Ladina-Ameerika riigist, sealhulgas Mehhikost ja Colombiast. Nüüd on 200 töötajaga ettevõte tõstnud 10 miljoni dollari jagu rahastust ning plaanis on neljandas kvartalis USA turule siseneda.

„Me alustasime rahvusvahelist laienemist Ladina-Ameerikast, kuna tundsime, et see on regioon, kus inimestele meeldib kaubelda,“ ütles InDriveri asutaja ja juht Arsen Tomsky. “Ühtlasi on seal väiksem hinnakonkurents ning vähem mootorrattaid kui Aasias ja Indias.“