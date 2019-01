Riskifondi juhitud meediagrupp plaanib USA suurima ajalehekontserni ülevõttu

Gannetti kontserni kuuluv ajaleht USA Today. Foto: Scanpix / AFP

Esmaspäeval saadetud avalikus kirjas kritiseeris Ühendriikide meediagrupp MNG Enteprises teravalt oma konkurendi Gannetti juhtkonda ja teatas, et on valmis ettevõtte aktsiad 1,36 miljardi dollari eest ära ostma.

MNG pakutud hind - 12 dollarit aktsia kohta - on 23% kõrgem kui suurima päevase tiraažiga USA trükimeediafirma ja ajalehtede nagu USA Today ja The Detroit Press väljaandja väärtpaberi reedene sulgemishind, kirjutab The New York Times.

MNG Enterprise, millele kuulub praegu 7,5% Gannetti aktsiatest, taunis kirjas ettevõtte juhtkonda, leides, et selle korduvad kehvad otsused on vähendanud grupi varade väärtust ja näitavad, et see pole võimeline börsifirmat tõhusalt juhtima. MNG hinnangul on Gannett maksnud liiga kõrget hinda digimeediafirmade eest, mistõttu tuleks taoliste varade ost ajutiselt peatada.

Gannetti esmaspäevase avalduse kohaselt kaalub firma juhatus konkurendi pakkumist, kuid ütles aktsionäridele, et ühtegi konkreetset sammu praegu veel astuda ei tule.

Ligi 200 väljaande omaniku MNG ehk MediaNews Groupi juhib New Yorgi riskifond Alden Global Capital, mis on kulukärbete eesmärgil viinud läbi mitmeid avalikkuse pahameelt pälvinud karme koondamiskavu. Samuti on trükimeedia jõulise konsolideerimisega tegelevat kontserni süüdistatud piirkondliku ajakirjanduse hävitamises.

Gannetti väärtpaber hüppas esmaspäeval 20% ülespoole ja jäi püsima 11,7 dollari taseme lähedale.