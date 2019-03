Goldman: hirmud on ülepaisutatud

Goldman Sachsi ökonomistide hinnangul on kõik hästi, kui Brexiti teema laheneb ja USA ning Hiina jõuavad kaubandusleppeni. Foto: Reuters

Hirm Saksamaa ja Hiina majanduskasvu aeglustumise pärast on ülepaisutatud ja globaalsed riskivarad on jätkuvalt atraktiivsed, ütlesid Goldman Sachsi ökonomistid.

Investeerimispank saatis pühapäeval klientidele kirja, milles ütles, et riskiinvesteeringud on lühiajaliselt hea panus, kui Brexiti lepe sõlmitakse ning Hiina ja USA kaubanduskõnelustel jõutakse lahenduseni.

Turud hakkasid reedel kiiresti langema, sest Saksamaalt ilmunud majandusandmed tekitasid kartuse, et globaalse majanduse aeglustumine on vältimatu. Lisaks sellele langes lühikese tähtajaga riigivõlakirjade intressimäär pikaajalistest madalamaks – viimati juhtus see 2007. aastal. Paljud ökonomistid ütlevad, et see ennustab majanduslanguse tulekut.

Intressikõvera pöördumine pani USA turud langema, aga Goldmani analüütikute sõnul tasub rahu säilitada. “Me arvame, et see on ülereageerimine,” ütlesid panga ökonomistid Jan Hatzius ja Sven Jari Stehn.

Ökonomistid lisasid, et Saksamaa tööstussektori indeksi kehv näitaja on Euroopas pigem erand. Lisaks sellele on Saksamaa teenuste sektor siiski nende sõnul siiski heas olukorras.

Hiinas on majandusaktiivsus aga hoopis tõusmas ning järgmisel nädalal ilmuvate ostujuhtide indeksi näitajate paranemine annaks kindlust, et “hullem on globaalse majanduse puhul möödas”.