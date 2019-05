Börs: turud langesid teist päeva järjest

New Yorgi börs. Foto: EPA

Aktsiaturud olid täna teist päeva järjest taandumas, sest Föderaalreservi juht Jerome Powell teatas kolmapäeval, et keskpank võib intresse langetamise asemel ka tõstma hakata, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 0,5 protsenti, 26 288 punktini. Standard & Poor’s 500 kukkus 0,2 protsenti, 2914 punktini. Nasdaq Composite taandus 0,3 protsenti ja lõpetas päeva 8025 punktil.

Eile oli aktsiaturgudel viimase kuu halvim päev. Aktsiaturud hakkasid õhtul langema, sest Fedi juht Jerome Powell andis märku, et madal inflatsioon on pigem ajutine nähtus ning keskpank ei kiirusta intressimäärasid langetama. Selle asemel andis ta mõista, et keskpank võib ka intresse tõsta.

USA-Hiina kaubanduskõnelused on samuti fookuses. CNBC kirjutas, et kaks riiki on kokkuleppe saavutamisele lähedal ning see võidakse avalikustada juba järgmisel reedel.

Naftahinnad langesid umbes 3 protsenti, kuld oli samuti surve all ning odavnes 1 protsendi. Dollar lõpetas päeva aga tõusuga.