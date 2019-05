USA tööturu raport erakordselt tugev

Töötajad. Foto: EPA

USAs loodi aprillis kokku 263 000 töökohta ning töötuse määr langes 3,6 protsendini, mis on madalaim tase alates 1969. aastast, teatas USA tööministeeriumi reedel.

Mõlemad numbrid ületasid tublisti Wall Streeti ootusi – arvati, et töökohti loodi 190 000 ja töötuse määr oli 3,8 protsenti.

Keskmine tunnipalk kasvas aastatagusega võrreldes 3,2 protsenti. See jäi analüütikute prognoositud 3,3 protsendile veidi alla. Kuises võrdluses suurenesid palgad 0,2 protsenti, 27,77 dollarini tunnis. Keskmine töönädala pikkus langes 0,1 tunni võrra, 34,4 tunnini.

Töötuse määr oli viimati nii madal 1969. aasta detsembris, mil see jõudis 3,5 protsendini. Olgugi, et tööturul on olukord väga kitsas, on luuakse töökohti kiiresti juurde. Praegune majandustsükkel on USAs peagi saamas 10aastaseks. Ajaloo pikimast tsüklist lahutab praegust perioodi vaid mõni kuu.

“Kui jätta kuised kõikumised kõrvale, siis on tööturg jätkuvalt väga tugevas seisus. Töökohti luuakse juurde peaaegu kaks korda rohkem kui vaja on,” ütles AllianceBernsteini ökonomist Eric Winograd. “Palgakasv võis olla oodatust veidi kehvem, aga kasv on hea. Samuti on töötuse määr langenud mitme põlvkonna madalaima tasemeni.”