Igal rootslasel on börsil raha mängus

Iga pildil olev rootslane kasvatab oma sääste turgudel. Foto: imago/Bildbyran/Scanpix

Kui võtta arvesse riiklikku pensionisüsteemi, on iga töötav rootslane osa oma säästudest investeerimisfondi investeerinud, selgub raportist.

Pensionisüsteemi arvesse võtmata langeb näitaja 80 protsendi peale, mis on USAga võrreldes kahekordne näitaja. Euroopa Arengupanga koostatud raporti andmetel omab eestlastest aktsiaid 2,8 protsenti, samal ajal kui soomlaste seas on see number 12,8%.