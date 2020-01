Hiina majanduse kasvutempo aeglustus, kuid saavutas siiski 6% suuruse kasvueesmärgi. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Hiina majanduskasv aeglustus, kuid aasta lõpetati positiivsel noodil

Hiina majanduskasv aeglustus 2019. aastal viimase 29 madalaima tempo peale ning sellega seoses oodatakse suuremat stiimulit käesoleval aastal, kirjutab Reuters.

Vastavalt varasematele ootustele aeglustus Hiina majanduskasv möödunud aastal Hiina statistikaameti andmete kohaselt 6,1% suuruse kasvutempo peale, võrreldes 2018. aasta 6,6% suuruse kasvuga. Kuigi Hiina majanduskasv on globaalses võrdluses ikka veel kõrge ning see jõudis ka riigi valitsuse poolt seatud majanduskasvu eesmärgini, oli see siiski madalaim kasv alates 1990. aastast.