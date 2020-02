Deutsche Banki aktsia tegi uue investori avalikustamise järel suure hüppe. Foto: Facundo Arrizabalaga/EPA-EFE

Deutsche Banki aktsia kerkis uue investori avalikustamise järel

Saksamaa panga Deutsche Banki aktsia kerkis neljapäeval ligi 13%, kui pank avalikustas, et firmas on osaluse võtnud USA suur varahaldusfirma, vahendab Reuters.

Deutsche Bank teatas, et Los Angelesis baseeruv Capital Group on pangas sisse võtnud 3,1% suuruse osaluse, mis mõjus Saksamaa suurima panga aktsiale turgutavalt. Viimastel aastatel on Deutsche Banki aktsia olnud suures languses, kuna on teeninud suuri kahjumeid ning panga mainet on räsinud erinevad skandaalid.