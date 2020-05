Jaapani keskpanga rahatrüki maht läheneb riigi SKP-le

Jaapani keskpanga hoone. Foto: Reuters/Scanpix

Jaapani keskpanga stimuleerimisprogramm on paisunud nõnda suureks, et see jõuab peagi riigi SKPga võrdsele tasemele, vahendab Reuters.

Maailma suuruselt kolmanda majanduse keskpanga bilanss moodustab nüüd 90 protsenti Jaapani sisemajanduse koguproduktist, selgub keskpanga kolmapäeval avaldatud andmetest.