Tallinna Sadama tütarettevõte sai uue juhatuse esimehe

Soomest hakkas veokeid järsku Kasahstani voolama

Soomest on hakatud müüma veoautosid Kasahstani ja Kõrgõzstani, oht on, et sinna need autod ei jõua, vaid liiguvad hoopis Venemaa sõjaväe käsutusse, kirjutab Kauppalehti.

