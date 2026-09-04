Tugev töötururaport pööras Wall Streeti meeleolu, Fedi intressitõus taas laual

USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva kerge langusega, sest riigivõlakirjade tootlused tõusid ning investorid hakkasid oodatust tugevama augustikuu töötururaporti järel senisest enam arvestama võimalusega, et Föderaalreserv võib septembris intressimäärasid tõsta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pööras USA oodatust tugevam töötururaport Wall Streeti meeleolu nii kiiresti;
- kuidas muutis Christopher Walleri kommentaari järel avaldatud statistika investorite ootusi Fedi septembrikuu otsuse suhtes;