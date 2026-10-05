Leedu kinnisvarafond tühistas Eesti investoritelt kriitikat saanud pakkumise
Leedu varahaldur Lords LB Asset Management tühistas reedel börsipäeva lõpus kinnisvarafondi Baltic Core Property Fund avaliku pakkumise Eestis, Lätis ja Leedus. Otsuse taga on investorite ebapiisav huvi uue toote vastu.
Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.
Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civitta valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtet mitu aastat, kuni grupi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firma registrist hoopiski kadus.
Balti reisikorraldaja Novaturase suuromanik ja Anex Tourism Groupi asutaja Neşet Koçkar peeti Türgis kinni ulatusliku uurimise raames. Teda kahtlustatakse muu hulgas narkootikumide tarvitamises ja hankimises ning prostitutsiooni korraldamises.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.