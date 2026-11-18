Investor Toomase kommentaar
Mängurid on aastaid oodanud GTA 6 ilmumist, investorid aga lootnud Take-Two miljarditesse ulatuvale tulusajule. Tänavu on ettevõtte aktsia sattunud aga müügisurve alla. Kas nüüd, mil kauaoodatud mäng on viimaks väljas, pakub aktsia hinnalangus soodsat ostuvõimalust või tasub piirduda üksnes mängurõõmuga?
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei pruugi isegi rekordiline GTA 6 müük Take-Two aktsiat tõsta ja milline ootuste lõks investoreid varitseb;
- kuidas kommenteerib Strauss Zelnick mängu eeltellimusi ning mis võib otsustada, kas tegu on lühiajalise hitiga või pika rahamasinaga.