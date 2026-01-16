Investeering, mida ma ei soovita mitte kellelegi

Euroopa Liidu kokkuleppe järgi peaksid pangad hakkama vastutama pettuste teel tekitatud kahjude eest. Pangaliit pelgab aga, et muudatus võtaks inimeselt valvsuse kaitsta oma raha ning pettuste hulk kasvaks.
Mullu septembris leidis Eesti väikeinvestor sotsiaalmeediast eksklusiivse investeerimisgrupiga liituma kutsuva reklaami. Mis algas professionaalse turuanalüüsi ja sõbralike vestlustega, lõppes detsembris totaalse krahhiga.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.