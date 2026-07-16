Tahaks tantsida, aga muusika ei istu: Taiwani kiibitootja tulemused tekitavad võbelust

Taiwani kiibitootja TSMC rekordtulemused võiksid investoritele rõõmu teha, kuid külvavad hoopis uusi kahtlusi. Kiibitootjad kasvatavad võimsust pöörases tempos, ent tordist ei pruugi kõigile viilu jätkuda.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks langes TSMC aktsia rekordkasumist hoolimata ja mida investorid tegelikult pelgavad;
- kuidas võivad TSMC, Samsungi, SK Hynixi ja Microni hiigelinvesteeringud kogu kiibisektori kasumlikkust lähiaastatel muuta;