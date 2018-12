Netipättide vastu on lihtsaid lahendusi

Interneti petuskeemide takistamiseks saab firmajuht teha lihtsa sammu: nõuda ülekannete ja meilikontode kaheastmelist kinnitamist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Viimasel ajal on Eestit tabanud järjekordne interneti petuskeemide laine, kuid erinevalt tavapärasest on sihikule võetud ettevõtted. Kurjategijad meelitavad võltsitud e-kirjade ja arvetega ettevõtet kandma äripartnerile mõeldud raha hoopis nende kontrolli all olevale kontole. Viimase kuu jooksul on riigi infosüsteemi amet (RIA) saanud selliste petuarvete kohta vähemalt 40 teadet, samas kui aasta jooksul on politseil olnud selliseid menetlusi sadakond. Isegi RIA-lt endalt üritati sarnasel viisil raha kätte saada.