Suure panga omanikuvahetus on märgiline sündmus, millest finantsasutuse enda kliendid võivad võitagi, ent tunduvalt laiem ja mitmes mõttes ka murettekitav on selle sündmuse mõju Eesti majanduskeskkonnale ja muidugi pangandussektorile, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Luminor on müügis. Pangas tükkhaaval 80protsendise osaluse omandanud maailma suurim erakapitalifond Blackstone on ajakirjanduse andmeil alustanud läbirääkimisi nõustajatega, et see maha müüa. Ehkki fond ise pole võimaliku tehingu kohta kommentaare jaganud, on kanalid piisavalt usaldusväärsed, et saame sõnumis kindlad olla.