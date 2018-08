Ebasoosingus mootoritootja

Kaupleja Alex 14. august 2018, 13:49

Tulemuste hooaeg, mida ma siin vahelduva eduga kaubelnud olen, on küll lõpukorral, aga mitte veel lõppenud. Eile teatas oma möödunud kvartali tulemused üle saja USA aktsiaturul noteeritud ettevõtte, täna avaldab oma kvartalitulemused pea sama suur hulk firmasid. Mina leidsin selle ettevõtte, mille aktsia liikumist kaubelda plaanin, homme enne turupäeva algust tulemused avaldavate ettevõtete seast. See on Briggs & Stratton.

Leia nimi oma muruniitjalt!

Ahhaa, mõtleb lugeja kohe, kus ma seda nime lugenud olen. Pole sugugi ime, et nimi on tuttav. Briggs & Stratton on mootoritootja, mille mootorid on kasutusel paljudes muruniitjates. Kui teil ei ole just Honda või Kawasaki mootoriga muruniitja, võib teie niiduki mootorilt üsna tõenäoliselt lugeda just Briggs & Strattoni nime.

Eks muidugi on mootoritootjaid veel, aga fakt on, et Briggs & Stratton on väikeste sisepõlemismootorite turul üks suuremaid tegijaid. Aastas tuleb firma 21 tehasest kolmel kontinendil üle kümne miljoni sisepõlemismootori, millest lõviosa monteeritakse teiste ettevõtete tööriistadele.