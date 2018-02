Külas Tiit Ojasoo

24. veebruar 2018, 10:00

Eksklusiivselt Äripäevale antud raadiousutluses räägib skandaalne lavastaja Tiit Ojasoo sellest, mismoodi on ta läbi elanud tema suhtes pärast 104 kirja alanud nõiajahti. Kes kehtestas selle moraali, mille põhjal avalik kohtumõistmine käis? Kas see moraal on igavene või ajalik? Kuidas suhtuda loomingusse, kui looja on inimesena eksinud?