E-kaubanduse ohud pruugitud auto ostmisel

Auto Forte juhatuse esimees Raido Toonekurg. Foto: Raul Mee

Saates "Ärikliendid roolis" arutletakse, millised ohud varitsevad pruugitud auto ostmisel „toolilt tõusmata“.

Mis imeloom on WLTP ja millist segadust see suutis tekitada meie uute sõiduautode müügistatistikas? Kas ülipikaks veninud hooldusvälp on ikka meie kliimas auto tervisele ohutu? Miks oli lõppeval aastal erakordselt palju omanikuvahetusi automüüjate seas?

Nendele ja paljudele teistele 2018. aastal esile kerkinud küsimustele otsivad aasta viimases saates vastuseid AMTELi tegevjuht Arno Sillat ja Auto Forte juhatuse esimees Raido Toonekurg. Saadet juhib Tõnu Tramm.

Saadet toetab Škoda.